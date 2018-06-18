New York borsası sert düşüşle açıldı

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin yatırımcılarda endişe yaratmasıyla haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 243,62 puan (yüzde 0,97) düşüşle 24.846,86 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 20,87 puan (yüzde 0,75) azalışla 2.758,79 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 64,28 puan (yüzde 0,83) değer kaybıyla 7.682,10 puana düştü.

Beyaz Saray'dan cuma günü yapılan açıklamada, ABD'nin Çin'den ithal ettiği 50 milyar dolar değerindeki endüstri açısından önem taşıyan teknoloji ürünlerine yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanacağı duyurulmuştu.

Bunun üzerine Çin hükümeti, ABD'den ithal ettiği 50 milyar dolar değerindeki 659 ürüne yüzde 25 gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamıştı.

