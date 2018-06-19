New York borsası sert düşüşle açıldı

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin artmasıyla güne sert düşüşle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 310,46 puan (yüzde 1,24) düşüşle 24.677,01 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 23,41 puan (yüzde 0,84) azalışla 2.750,34 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 76,63 puan (yüzde 0,99) değer kaybıyla 7.670,39 puana düştü.
ABD Başkanı Donald Trump, dün gece, Çin'e geçen hafta açıkladığı 50 milyar dolarlık gümrük vergisine misillemeyle karşılık verdiği için 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi getirilmesinin direktifini verdi.
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Yükselen dolara Mehmet Şimşek'ten yorum!
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar
Doların yükselişi en çok 5 büyük şehre yarıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum