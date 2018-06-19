FİNANS

New York borsası sert düşüşle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 16:46 | Son Güncelleme

New York borsası sert düşüşle açıldı

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin artmasıyla güne sert düşüşle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 310,46 puan (yüzde 1,24) düşüşle 24.677,01 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 23,41 puan (yüzde 0,84) azalışla 2.750,34 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 76,63 puan (yüzde 0,99) değer kaybıyla 7.670,39 puana düştü.

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece, Çin'e geçen hafta açıkladığı 50 milyar dolarlık gümrük vergisine misillemeyle karşılık verdiği için 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi getirilmesinin direktifini verdi.

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New York Borsası

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