New York borsası sert düşüşle açıldı

New York borsasında endeksler, güne sert düşüşle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 405,60 puan (yüzde 1,6) düşüşle 24.911,81 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 41,41 puan (yüzde 1,5) azalışla 2.714,47 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 144,80 puan (yüzde 1,94) değer kaybıyla 7.323,83 puandan açıldı.
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