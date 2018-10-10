FİNANS

New York borsası sert düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 23:48 | Son Güncelleme

New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsasında endeksler günü sert düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 831,83 puan (yüzde 3,14) düşüşle 25.598,74 puana, Standard&Poor's 500 Endeksi de 94,66 puan (yüzde 3,29) azalışla 2.785,68 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 315,97 puan (yüzde 4,08) kayıpla 7.422,05 puana düştü.

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New York Borsası

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