New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsasında endeksler günü sert düşüşle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 545,91 puan (yüzde 2,13) düşüşle 25.052,83 puana, Standard&Poor's 500 Endeksi de 57,31 puan (yüzde 2,06) azalışla 2.728,37 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 92,99 puan (yüzde 1,25) kayıpla 7.329,06 puana düştü.
Liseliler yaptı! Isıya dayanan kumaş
2018'in çalışılabilir şirketleri belli oldu!
İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı
Opel durumu toparlamaya kararlı!
Dolar ne kadar? 11 Ekim dolar kuru yorumları
Döviz kredileriyle ilgili yeni gelişme
Son dakika! Türkiye'den kritik çelik ithalatı kararı
Bakan Albayrak: Ekonomide dengelenme başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum