New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsasında endeksler günü sert düşüşle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 608,01 puan (yüzde 2,41) düşüşle 24.583,42 puana, Standard&Poor's 500 Endeksi de 84,59 puan (yüzde 3,09) azalışla 2.656,10 puana geriledi. Böylece, her iki endeks bu yılki bütün kazançlarını kaybetmiş oldu.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 329,14 puan (yüzde 4,43) kayıpla 7.108,40 puana geriledi ve 2011'den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetti.
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