New York borsası sert yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününü sert yükselişle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 320,11 puan (yüzde 1,31) artışla 24.776,59 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 24,35 puan (yüzde 0,88) artarak 2.784,17 puana çıktı. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 67,81 puan (yüzde 0,88) değer kazanarak 7.756,20 puana ulaştı.
Analistler, ABD borsalarındaki yükselişte özellikle finans hisselerindeki kazançların önemli rol oynadığına dikkati çekti.
Bu arada, ülkede bugün açıklanan verilere göre, tüketici kredileri, mayısta 24,6 milyar dolar artarak son 6 ayın en hızlı yükselişini kaydetti.
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