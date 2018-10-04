New York Borsası

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, tahvil faizlerindeki sert yükselişin etkisiyle güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 41,92 puan (yüzde 0,16) azalışla 26.786,47 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 6,20 puan kayıpla 2.919,31 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 31,75 puan (yüzde 0,40) düşüşle 7.993,33 puana geriledi.

Analistler, 10 yıllık ABD devlet tahvili faizinin yüzde 3.22 ile son 7 yılın en yüksek seviyelerini kaydetmesinin hisse senetlerinin gerilemesinde belirleyici olduğunu belirtiyor.

Avrupa’ya da yayılan tahvil faizi artışlarının, yatırımcıların güçlü gelen ABD verileriyle riskli varlıklara yönelmesiyle başlayan tahvil satışı dalgasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın,"Faiz oranları, hala destekleyici fakat kademeli olarak nötr seviyelere doğru ilerliyoruz. Nötr faizi aşabiliriz ancak bulunduğumuz noktada nötr faiz seviyesine daha çok yolumuz var" değerlendirmesini yapmasının da tahvil faizlerini yukarı iten bir başka faktör olduğu belirtiliyor.

