New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliklerin azalmasıyla haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 256,35 puan (yüzde 1,04) artışla 24.971,44 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 21,24 puan (yüzde 0,78) yükselişle 2.734,21 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 70,66 puan (yüzde 0,96) değer kazanarak 7.425,00 puana yükseldi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi konusundaki anlaşmazlıklarının beklemeye alındığını duyurmuştu.

