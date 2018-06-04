New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 188,29 puan (yüzde 0,76) artışla 24.823,50 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 11,28 puan (yüzde 0,42) yükselişle 2.746,17 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 28,28 puan (yüzde 0,37) değer kazanarak 7.583,80 puana çıktı.
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