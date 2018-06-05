New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası güne yükselişle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 6,27 puan (yüzde 0,03) artışla 24.819,96 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,75 puan (yüzde 0,06) yükselişle 2.748,62 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 15,58 puan (yüzde 0,2) değer kazanarak 7.622,04 puana çıktı.
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