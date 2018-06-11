New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 10,16 puan (yüzde 0,04) artışla 25.326,69 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,47 puan (yüzde 0,05) yükselişle 2.780,50 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 5,29 puan (yüzde 0,07) değer kazanarak 7.650,80 puana çıktı.
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