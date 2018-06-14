New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'de güçlü gelen makroekonomik verilerin ardından güne yükselişle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 86,17 puan (yüzde 0,34) artışla 25.287,37 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,72 puan (yüzde 0,28) yükselişle 2.783,35 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 33,24 puan (yüzde 0,43) değer kazanarak 7.728,94 puana çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıklanan raporuna göre, perakende satışlar, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak 502 milyar dolara çıktı. Yükselişini üçüncü aya taşıyan satışlara yönelik beklenti yüzde 0,4 artış yönündeydi.

Analistler, perakende satışlardaki güçlü artışın, Amerikan ekonomisinin ikinci çeyrekte ivme kazandığına işaret ettiğini belirtiyor.

