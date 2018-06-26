New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki toparlanmayla güne alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 74,96 puan (yüzde 0,31) artışla 24.327,76 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,97 puan (yüzde 0,29) yükselişle 2.725,04 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 30,72 puan (yüzde 0,41) değer kazanarak 7.562,73 puana çıktı.

Dün, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin artmasıyla Dow Jones ve Standard & Poor's 500 Endeksleri yüzde 1,3 kayıp gösterirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,1 düşmüş ve teknoloji firmalarının hisselerinde kayıplar görülmüştü.

Bugünkü açılışta ise Apple'ın hisseleri yüzde 1 primle güne başlarken, Microsoft ve Amazon hisseleri ise yüzde 1,1 yükseldi.

