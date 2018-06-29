New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 175,57 puan (yüzde 0,73) artışla 24.391,62 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 14,49 puan (yüzde 0,53) yükselişle 2.730,80 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 42,73 puan (yüzde 0,57) değer kazanarak 7.546,42 puana çıktı.
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