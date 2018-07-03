New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 106,87 puan (yüzde 0,44) artışla 24.414,05 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,81 puan (yüzde 0,29) yükselişle 2.734,52 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 13,95 puan (yüzde 0,18) değer kazanarak 7.581,63 puana çıktı.
New York borsası, yarın ABD'de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" olması nedeniyle kapalı olacak ve bugün yerel saatle 13.00'te (TSİ 20.00'da) kapanacak.
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