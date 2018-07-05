FİNANS

New York borsası yükselişle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 16:59 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 142,26 puan (yüzde 0,59) artışla 24.317,08 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 14,49 puan (yüzde 0,53) yükselişle 2.727,71 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 51,71 puan (yüzde 0,69) değer kazanarak 7.554,39 puana çıktı.

New York borsası, dün ABD'de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" olması nedeniyle kapalı idi.

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