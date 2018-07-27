FİNANS

New York borsası yükselişle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 16:54 | Son Güncelleme

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri yüzde 4 prim yaparken, şirketin piyasa değeri 940 milyar dolara yükseldi

New York borsasında endeksler, güçlü gelen büyüme verisiyle haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 23,53 puan (yüzde 0,09) artışla 25.550,60 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,47 puan (yüzde 0,16) yükselişle 2.841,91 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 30,74 puan (yüzde 0,39) değer kazanarak 7.882,93 puana çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığının bugün açıklanan nisan-haziran dönemine ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine göre, ikinci çeyrekte GHYH yüzde 4,1 genişleyerek 2014’ten bu yana en hızlı büyümesini kaydetti.

Ayrıca, dün ikinci çeyrek net karının 2,5 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını bildiren e-ticaret devi Amazon'un hisseleri, TSİ 16.35'te yüzde 4 prim yaparken, şirketin piyasa değeri 940 milyar dolara yükseldi.

Dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan Apple'ın ise piyasa değeri aynı saatte 960 milyar dolar oldu.

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