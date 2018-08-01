New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında endeksler, güçlü gelen özel sektör istihdam verisiyle güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 18,88 puan (yüzde 0,07) artışla 25.434,07 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,94 puan (yüzde 0,18) yükselişle 2.821,23 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 41,78 puan (yüzde 0,55) değer kazanarak 7.671,79 puana çıktı.
ABD'de özel sektör istihdamı, temmuzda 219 bin kişilik artışla son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Şubat ayından bu yana en yüksek istihdam artışı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi 186 bin seviyesindeydi.
İstanbulkartsız toplu ulaşım dönemi kapandı
Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz
İkinci el otomobilde 50 milyon liralık vurgun
2019'da emekliler ne kadar zam alacak? İşte en düşük emekli maaşı
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (1 Ağustos 2018)
Garaj Sepeti Araba.com'u bünyesine kattı
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (31 Temmuz 2018)
MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum