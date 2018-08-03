New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 31,88 puan (yüzde 0,13) artışla 25.358,04 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,09 puan (yüzde 0,11) yükselişle 2.830,31 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 6,32 puan (yüzde 0,08) değer kazanarak 7.809,01 puana çıktı.
Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıklanan raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler, temmuzda 157 bin kişiye istihdam sağladı. Son 5 ayın en düşük istihdam artışı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin beklenti 193 bin seviyesindeydi.
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre de dış ticaret açığı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 7 genişleyerek 46,3 milyar dolar oldu. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 46,5 milyar dolar olarak belirlenmişti.
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