New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 33,00 puan (yüzde 0,13) artışla 25.346,14 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,33 puan (yüzde 0,12) yükselişle 2.836,61 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 12,04 puan (yüzde 0,15) değer kazanarak 7.851,15 puana çıktı.
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Borsa güne nasıl başladı?
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