New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında endeksler, güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 284,27 puan (yüzde 1,13) artışla 25.446,68 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 17,04 puan (yüzde 0,6) yükselişle 2.835,39 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 39,17 puan (yüzde 0,5) değer kazanarak 7.813,29 puana çıktı.
Bakan Albayrak, Alman Finans Bakanı ile görüştü
Ankaralı ilçe ABD'li zincirlere ruhsat vermeyecek
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Dolar ne kadar? 16 Ağustos dolar yorumları
Dövizdeki düşüş Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi hareketlendirdi
Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı
Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi
Borsa İstanbul'dan önemli düzenleme
Okuyucu Yorumları 0 yorum