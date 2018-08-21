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New York borsası yükselişle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2018 16:48 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında endeksler, güne yükselişle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 53,92 puan (yüzde 0,21) artışla 25.812,61 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,97 puan (yüzde 0,28) yükselişle 2.865,02 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 29,42 puan (yüzde 0,38) değer kazanarak 7.850,42 puana çıktı.

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