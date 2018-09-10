New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 102,48 puan (yüzde 0,4) artışla 26.019,02 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 11,11 puan (yüzde 0,39) yükselişle 2.882,79 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 23,21 puan (yüzde 0,29) değer kazanarak 7.925,76 puana çıktı.
İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı
Kendi ürettiği makine ile günde 5 ton domates ve biberi salçaya dönüştürebiliyor
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (10 Eylül 2018)
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti
Dolarda kritik zirve öncesi düşüş
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum