New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında endeksler, güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 124,11 puan (yüzde 0,48) artışla 26.123,03 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 12,55 puan (yüzde 0,43) artışla 2.901,47 puana yükseldi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 56,75 puan (yüzde 0,71) değer kazanarak 8.010,98 puana ulaştı.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,7 artarak beklentinin altında kaldı.
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