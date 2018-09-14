New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 28,46 puan (yüzde 0,11) artışla 26.174,45 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,61 puan (yüzde 0,06) artışla 2.905,85 puana yükseldi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 8,82 puan (yüzde 0,11) değer kazanarak 8.022,53 puana ulaştı.
ABD Merkez Bankası (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Son 3 aydır yükseliş eğilimini sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış olarak öngörülmüştü.
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