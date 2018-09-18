New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında endeksler, güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 54,45 puan (yüzde 0,21) artışla 26.116,57 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,06 puan (yüzde 0,24) artışla 2.895,86 puana yükseldi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 30,30 puan (yüzde 0,38) değer kazanarak 7.926,09 puana ulaştı.
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