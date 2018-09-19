New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında endeksler, güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 105,89 puan (yüzde 0,4) artışla 26.352,85 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 5,66 puan (yüzde 0,19) artışla 2.909,97 puana yükseldi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 18,18 puan (yüzde 0,23) değer kazanarak 7.974,28 puana ulaştı.
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