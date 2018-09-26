New York borsası yükselişle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 37,81 puan (yüzde 0,14) artışla 26.531,41 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,79 puan (yüzde 0,13) artışla 2.919,92 puana yükseldi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 26,99 puan (yüzde 0,36) değer kazanarak 8.019,20 puana ulaştı.
Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.
Fed'in, faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 2-2,25 aralığına çıkarmasına neredeyse kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, Fed'in gelecek döneme ait beklentilerinde değişiklik olup olmadığının da piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.
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