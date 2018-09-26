FİNANS

New York borsası yükselişle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 17:12 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, güne alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 37,81 puan (yüzde 0,14) artışla 26.531,41 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,79 puan (yüzde 0,13) artışla 2.919,92 puana yükseldi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 26,99 puan (yüzde 0,36) değer kazanarak 8.019,20 puana ulaştı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Fed'in, faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 2-2,25 aralığına çıkarmasına neredeyse kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, Fed'in gelecek döneme ait beklentilerinde değişiklik olup olmadığının da piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.

PARTNEREn nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...En nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...
İSO / Bahçıvan: Finansal istikrarı savunurken reel sektörü istismar etmeyelimİSO / Bahçıvan: Finansal istikrarı savunurken reel sektörü istismar etmeyelim
Organik buğdaya talep 25 kat arttıOrganik buğdaya talep 25 kat arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
New York Borsası

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan darbe sinyali!

Trump'tan darbe sinyali!

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

İŞKUR'dan gençlere hem kurs, hem maaş

İŞKUR'dan gençlere hem kurs, hem maaş

Üreticiden 12 liraya alınan fındık işlenip, 60 liraya satılıyor

Üreticiden 12 liraya alınan fındık işlenip, 60 liraya satılıyor

İBB'nin navigasyonu 'Yol Gösteren' tüm Türkiye'de kullanılacak

İBB'nin navigasyonu 'Yol Gösteren' tüm Türkiye'de kullanılacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İSO / Bahçıvan: Finansal istikrarı savunurken reel sektörü istismar etmeyelim

İSO / Bahçıvan: Finansal istikrarı savunurken reel sektörü istismar etmeyelim

Organik buğdaya talep 25 kat arttı

Organik buğdaya talep 25 kat arttı

İş dünyasının liderleri hikayelerini anlatıyor

İş dünyasının liderleri hikayelerini anlatıyor

Sivas'ta patates hasadı başladı

Sivas'ta patates hasadı başladı

Ticari kredi borçlularına yeniden yapılandırma fırsatı

Ticari kredi borçlularına yeniden yapılandırma fırsatı

Havelsan'ın ürettiği simülatör THY'ye teslim edildi

Havelsan'ın ürettiği simülatör THY'ye teslim edildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.