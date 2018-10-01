FİNANS

New York borsası yükselişle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 16:46 | Son Güncelleme

Endekslerin yeni haftaya yükselişle başlamasında, Kanada'nın NAFTA'nın yenilenmesi için ABD ve Meksika arasında imzalanan yeni ticaret anlaşmasına katılma kararı alması etkili oldu

WASHINGTON (AA) - New York borsası, Kanada ve ABD’nin ticaret müzakerelerinde başarı sağlamasının ardından haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 138,66 puan (yüzde 0,52) artışla 26.596,97 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi 44,29 puan (yüzde 0,55) yükselişle 8.090,64 puana ve Standard & Poor's 500 Endeksi 13,82 puan kazançla 2.927,80 puana ulaştı.

Endekslerin yeni haftaya yükselişle başlamasında Kanada’nın Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yenilenmesi için ABD ve Meksika arasında imzalanan yeni ticaret anlaşmasına katılma kararı alması etkili oldu.

Analistler, ABD, Kanada ve Meksika arasında 24 yıldır uygulanan NAFTA'nın üçlü yapısının anlaşmanın yeni versiyonunda korunmasının, bir yılı aşkın süredir devam eden belirsizliğe son vererek piyasaları rahatlattığını belirtiyor.

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