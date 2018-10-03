New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, İtalya’ya yönelik endişelerin azalmasıyla hafta ortasına alış ağırlıklı başladı.
Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 66,53 puan (yüzde 0,25) artışla 26.880,47 puana çıkarak dün kırdığı rekoru bir üst seviyeye taşıdı.
Standard & Poor's 500 Endeksi 9,79 puan kazançla 2.933,22 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 34,73 puan (yüzde 0,43) yükselişle 8.034,27 puana yükseldi.
Analistler, Avrupa ve Amerika borsalarının dünkü kayıplarının ardından toparlanmasında, İtalya ile AB arasındaki bütçe tartışması ve gerilimin azalmasının etkili olduğunu belirtiyor.
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