New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününe kazançlarla başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 382,04 puan (yüzde 1,52) artışla 25.434,87 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 42,87 puan (yüzde 1,57) artışla 2.771,24 puana yükseldi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 167,58 puan (yüzde 2,29) değer kazanarak 7.496,64 puandan açıldı.
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