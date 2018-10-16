New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında endeksler, güne kazançlarla başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 201,43 puan (yüzde 0,8) artışla 25.451,98 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 20,01 puan (yüzde 0,73) artışla 2.770,80 puana yükseldi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 75,28 puan (yüzde 1,01) değer kazanarak 7.506,03 puandan açıldı.
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