FİNANS

New York borsası yükselişle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 16:52 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 168,30 puan (yüzde 0,66) artışla 25.547,75 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 19,43 puan (yüzde 0,7) artışla 2.788,21 puana yükseldi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 72,42 puan (yüzde 0,97) değer kazanarak 7.557,56 puandan açıldı.

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New York Borsası

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