New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 105,22 puan (yüzde 0,41) artışla 25.549,56 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 10,26 puan (yüzde 0,37) artışla 2.778,04 puana yükseldi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 50,52 puan (yüzde 0,68) değer kazanarak 7.499,55 puandan açıldı.
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