New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında endeksler, güne yükselişle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 121,94 puan (yüzde 0,5) artışla 24.705,36 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 18,74 puan (yüzde 0,71) artışla 2.674,84 puana yükseldi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 97,68 puan (yüzde 1,37) değer kazanarak 7.206,09 puandan açıldı.
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