New York borsası yükselişle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, güne yükselişle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,46 artışla 25.231,98 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,31 artışla 2.720,08 puana yükseldi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,30 değer kazanarak 7.327,84 puandan açıldı.
Bugün açıklanan verilere göre,ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 214 bine gerilemesine karşın beklentilerin üstünde gerçekleşti.
Analistler, bugün ayrıca inşaat harcamaları ve ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.
Yeni sigara paketleri böyle olacak
Berat Albayrak: Türkiye 17 basamak yükseldi
ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?
Dolar ne kadar? 1 Kasım dolar kuru yorumları
Kanada'dan Diyarbakır'a geldi! 4 kıtaya satıyor
Taşıt Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de
Dolar ne kadar? 31 Ekim dolar kuru yorumları ve piyasaların beklediği veriler
Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi
2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum