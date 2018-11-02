New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsasında endeksler, ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin ardından güne yükselişle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,52 artışla 25.513,61 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,33 primle 2.749,37 puana yükseldi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,11 değer kazanarak 7.444,84 puandan açıldı.

ABD’de tarım dışı istihdam, ekimde 250 binlik artışla beklentiyi aşarken, işsizlik oranı beklenti paralelinde yüzde 3,7’de sabit kaldı. Ortalama saatlik ücret artışı da yıllık yüzde 3,1’e çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, beklentileri aşan ekim ayı tarım dışı istihdamı ve son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşan ücret artışının; ABD Merkez Bankası'nın (Fed), aralıkta bu yılın dördüncü ve son faiz artışını yapmasını desteklediğini kaydetti.

