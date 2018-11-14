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New York borsası yükselişle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 17:43 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin son 9 ayın en hızlı yükselişini kaydetmesinin ardından güne yükselişle başladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,78 artışla 25.482,59 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 değer kazancıyla 2.742,30 puan ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,90 kazançla 7.265,89 puanda seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0,3 artarak son 9 ayın en hızlı yükselişini kaydederken, yıllık bazda da yüzde 2,3'den yüzde 2,5'e çıktı.

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New York Borsası piyasalar

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