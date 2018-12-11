New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Dow Jones endeksi yüzde 1,44 artışla 24.775,16 puanda, S6P 500 endeksi yüzde 1,29 kazançla 2.671,69 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,36 değer kazancıyla 7.116,21 puanda seyrediyor.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Ekimde son 6 yılın en hızlı yükselişini kaydeden endekse ilişkin beklenti kasımda sabit kalması yönündeydi. Analistler, ABD ve Çin tarafından "ticaret görüşmelerinin devam ettirilmesi gerektiği" yönünde gelen açıklamalarla küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların odak noktalarından biri olacağını ifade etti.

