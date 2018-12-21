New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın andından Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artışla 22.893,37 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 kazançla 2.470,24 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 değer kazancıyla 6.570,62 puanda seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 büyüme kaydetti. Piyasaların güncellenen GSYH verisine ilişkin beklentisi yüzde 3,5’te sabit bırakılması yönündeydi.

Analistler, büyüme verisindeki negatif revizyona rağmen ülke ekonomisinin ikinci ve üçüncü çeyrekte, 2014 yılından bu yana en iyi 6 aylık performansını kaydettiğini vurgularken son çeyreğe yönelik verilerin aynı momentumu göstermeyeceğine işaret ediyor.

