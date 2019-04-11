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New York borsası yükselişle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 16:47 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artışla 26.193,07 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 kazançla 2.891,52 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 değer kazancıyla 7.796,24 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlikle New York borsasının pozitif seyrettiğini belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de mart ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 2,2 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de ÜFE'nin aylık yüzde 0,3, yıllık da yüzde 1,9 artış kaydetmesi bekleniyordu. Ülkede haftalık işsizlik başvuruları ise 196 bin artarak 1969 yılından bu yana ilk defa 200 bin seviyesinin altına geriledi.

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New York Borsası piyasalar

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