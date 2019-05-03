New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, ABD'de istihdam verilerinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,50 artışla 26.438,02 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,48 kazançla 2.931,60 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 değer kazancıyla 8.092,17 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam 263 bin ile beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,6’ya geriledi. Ortalama saatlik kazançlar ise nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı

