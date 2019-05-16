FİNANS

New York borsası, yükselişle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 16:44 | Son Güncelleme

New York borsası, yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,35 artışla 25.738,67 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,24 kazançla 2.857,87 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 değer kazancıyla 7.833,26 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerinden sonuç alınamaması ve karşılıklı iki ülkenin gümrük tarifelerini artırma adımları sonrası taraflardan gelen açıklamalar piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün gece Amerikan firmalarının "ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ekipmanları almasını engelleyen başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD'nin telekomünikasyon ağını korumak amacıyla "ulusal acil durum" ilan eden Trump'ın bu adımının, kararnamede adı geçmese de öncelikle Çin'i hedef aldığı bildirildi.Amerikan medyasında, Çinli Huawei firmasının ABD'deki işleriyle ilgili son aylarda yaşanan sürecin sonucunda Trump yönetiminin böyle bir adım attığı belirtilirken, Huawei firmasıyla iş yapan Amerikan firmalarına da artık yaptırım getirilebileceği ifade edildi.

Analistler, ticaret savaşı endişelerinin devam etmesine karşın şirketlerin beklentilerden iyi bilanço açıklamasıyla New York borsasının pozitif seyrettiğini belirtti.

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Yurtdışı yerleşiklerin portföyleri 554.8 milyon dolar azaldıYurtdışı yerleşiklerin portföyleri 554.8 milyon dolar azaldı
2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3,03 TL2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3,03 TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
New York Borsası piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Kilosunu 8 liradan satıyor

Kilosunu 8 liradan satıyor

TMSF dev şirketi satışa çıkardı!

TMSF dev şirketi satışa çıkardı!

2019 yılı yaş çay alım fiyatları açıklandı

2019 yılı yaş çay alım fiyatları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yurtdışı yerleşiklerin portföyleri 554.8 milyon dolar azaldı

Yurtdışı yerleşiklerin portföyleri 554.8 milyon dolar azaldı

2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3,03 TL

2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3,03 TL

Çiftçiye 3 milyar 447 milyon TL destek ödemesi

Çiftçiye 3 milyar 447 milyon TL destek ödemesi

KOD Ödülleri: Öğrenciler bulmaca çözerek fizik öğrenecek

KOD Ödülleri: Öğrenciler bulmaca çözerek fizik öğrenecek

Henkel'in satışları ilk çeyrekte yüzde 2.8 artışla 4.97 milyar euro

Henkel'in satışları ilk çeyrekte yüzde 2.8 artışla 4.97 milyar euro

Halkbank'tan "repo endeksli - getiri korumalı bono" ihracı

Halkbank'tan "repo endeksli - getiri korumalı bono" ihracı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.