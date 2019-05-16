New York borsası, yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,35 artışla 25.738,67 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,24 kazançla 2.857,87 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 değer kazancıyla 7.833,26 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerinden sonuç alınamaması ve karşılıklı iki ülkenin gümrük tarifelerini artırma adımları sonrası taraflardan gelen açıklamalar piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün gece Amerikan firmalarının "ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ekipmanları almasını engelleyen başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD'nin telekomünikasyon ağını korumak amacıyla "ulusal acil durum" ilan eden Trump'ın bu adımının, kararnamede adı geçmese de öncelikle Çin'i hedef aldığı bildirildi.Amerikan medyasında, Çinli Huawei firmasının ABD'deki işleriyle ilgili son aylarda yaşanan sürecin sonucunda Trump yönetiminin böyle bir adım attığı belirtilirken, Huawei firmasıyla iş yapan Amerikan firmalarına da artık yaptırım getirilebileceği ifade edildi.

Analistler, ticaret savaşı endişelerinin devam etmesine karşın şirketlerin beklentilerden iyi bilanço açıklamasıyla New York borsasının pozitif seyrettiğini belirtti.

