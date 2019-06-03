New York borsası, yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artışla 24.883,64 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 2.759,04 puan ve Nasdaq endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 7.456,45 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve artan jeopolitik risklerin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

