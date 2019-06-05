FİNANS

New York borsası, yükselişle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2019 16:50 | Son Güncelleme

New York borsası, yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,49 artışla 25.456,83 puan, S&P 500 endeksi yüzde 2,14 değer kazancıyla 2.803,27 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 primle 7.571,14 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün, Fed'in mevcut politikası konusunda rahat olduklarını ve faiz oranlarının uzun süre sabit kalmasını beklediklerini belirtti.

Powell "Şu anda politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz. Faiz konusunda aşağı veya yukarı yönlü bir hareket için güçlü bir durum görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, Powell'in açıklamalarının yatırımcılar tarafından genişlemeyi destekleyici adımlar olarak değerlendirildiğini, bu durumun da borsalarda yükselişlere neden olduğunu kaydetti.

Bugün ABD'de ham petrol stokları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini ifade eden analistler, ticaret savaşları ve jeopolitik risklerinde yatırımcıların gündeminde olduğunu dile getirdi.

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