FİNANS

New York borsası yükselişle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2019 16:53 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,36 artışla 27.321,69 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 kazançla 3.004,69 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kazancıyla 8.241,34 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının ardından 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indiriminin 50 baz puan olacağına ilişkin beklentilerin pay piyasalarında risk iştahını artırdığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
New York Borsası piyasalar

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