New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,32 artışla 26.089,82 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 yükselişle 2.883,98 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 primle 7.914,379 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ticaret savaşına ilişkin tedirginliklerin, ABD ve Çin tarafından gelen açıklamalarla azaldığını belirterek, buna bağlı olarak pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Bugün saat 17.00'de ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin, yatırımcılardaki risk iştahına işaret ettiğini söyledi.

