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New York borsası yükselişle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 17:00 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu, ABD ve Çin arasındaki duruma ilişkin olumlu mesajlar vermesinin ardından, Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Çinli Huawei'nin bazı faaliyetlerine uyguladığı yaptırımları 90 gün ertelemesi piyasalardaki alımları güçlendirdiğini belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü merkez bankaları üst düzey yetkilileriyle bir araya geleceğini aktaran analistler, "Para Politikası İçin Zorluklar" başlığı altında düzenlenecek Jackson Hole toplantılarında yapılacak açıklamaların, Fed'in bundan sonraki aksiyonları için sinyal niteliği taşıyabileceğini kaydetti.

Son durumda Fed'in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği ihtimalinin tamamen fiyatlandığına dikkati çeken analistler, bankanın temmuz toplantısına ilişkin karar metninde de bu yönde ipuçları aranacağını ifade etti.

Bu gelişmelerle, açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,07 kazançla 26.164,07 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1,19 artışla 2.923,02 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,39 primle 8.005,398 puan seviyelerinde seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
New York Borsası piyasalar

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