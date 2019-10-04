FİNANS

New York borsası yükselişle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 16:50 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla 26.287,11 puan, S&P endeksi yüzde 0,31 kazançla 2.919,64 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 değer kazancıyla 7.906,48 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam 136 binle beklentileri karşılayamadı. Beklentiler tarım dışı istihdamın 145 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Ülkede, işsizlik oranı ise yüzde 3,5 ile 50 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, beklentilerden kötü gelen tarım dışı istihdam verisiyle ABD Merkez Bankası'na (Fed) faiz indirimi konusunda bir alan açtığını belirtti.

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